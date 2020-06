Escursionista cade e resta ferito alle Lame Rosse

FIASTRA - Un giovane escursionista è rimasto ferito alle Lame Rosse, nel comune di Fiastra. Il diciannovenne di Porto Potenza è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Le condizioni del ferito non sono gravi. L’episodio si è verificato verso le 14 di ieri alle Lame Rosse, nel territorio del comune di Fiastra. Il giovane ieri mattina, vista la bella giornata di sole, aveva deciso di andare a fare un giro sui monti, un’escursione sulle montagne. Improvvisamente però il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo sulla spalla destra. A quel punto non riuscendo a proseguire ha avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono così giunte la squadra del soccorso alpino di Macerata da terra e quella della Croce Rossa Italiana di Camerino. Sta di fatto che per recuperare il giovane diciannovenne è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il ferito solo a piedi, essendo una zona impervia dove è avvenuta la caduta, poi è arrivata l’eliambulanza che ha trasportato il diciannovenne fino al nosocomio maceratese. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità della ferita riportata, ha disposto il trasferimento all’ospedale di Macerata. L’escursionista ha riportato una fattura alla spalla. © RIPRODUZIONE RISERVATA