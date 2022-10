MACERATA È dal cuore del capoluogo che - nonostante il momento difficile per l’economia - arriva il messaggio positivo di chi non si arrende e rilancia. È il messaggio di chi crede che questo territorio abbia tanto da mostrare e così ha deciso di far parte, in un certo senso, del piano di promozione delle bellezze del Maceratese. Questo infatti il motivo che ha spinto Alzo Zeppilli e Julia Bizzarri (già titolari del bar e ristorante Centrale a Macerata) non solo ad aprire il nuovo hotel Le Dimore, ma ad avviare anche una collaborazione con la Filarmonica di Macerata. Ma cosa lega una struttura ricettiva a un palazzo storico nel centro del capoluogo? La bellezza e la voglia di diffonderla.



«La Società Filarmonica - dice Julia Bizzarri - ci ha dato la possibilità di aggiungere il tassello che ci mancava per il nostro investimento sul territorio. Siamo partiti dall’albergo diffuso: abbiamo inaugurato le camere in via Armaroli nella struttura dell’ex albergo Da Rosa e altre saranno inaugurate più avanti. La nostra filosofia è quella di una struttura ricettiva diffusa e orizzontale dove l’ospite possa vivere la città come un cittadino: l’alloggio in centro, ma anche il bar dove fare colazione, il ristorante per il pranzo o la cena e la pizzeria. A questo però mancava una struttura che potesse fare da sfondo alla promozione del territorio».



Ed ecco che è arrivata l’idea. «La Filarmonica, per la quale curiamo il catering, grazie al presidente Enrico Ruffini, ci permette di dare spazio a convegni, cene e incontri che servano da vetrina a tutto ciò che di bello il territorio e le imprese che lo vivono hanno da offrire e mostrare». Il progetto è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, degli assessori comunali Francesca D’Alessandro e Andrea Marchiori, del presidente degli alberghi diffusi Giancarlo Dall’Ara, del comandante provinciale del carabinieri Nicola Candido. «Il direttore generale dell’università Mauro Giustozzi - aggiunge Bizzarri - oltre a essere un gradito invitato ha anche allietato la serata con il gruppo Seven Lives One Cat di cui fa parte».«Ci piace investire in questa struttura storica. È un fiore all’occhiello. La Filarmonica può essere anche luogo di aggregazione per gli imprenditori: abbiamo già date ed eventi privati fissati. Vorremmo che venisse conosciuta come una vetrina per valorizzare tutto il territorio maceratese e le sue peculiarità».



La cerimonia di presentazione ufficiale è stata l’occasione per sottolineare - da parte del governatore Acquaroli - l’importanza dell’albergo diffuso nei borghi della regione. «Il fatto che a Macerata abbiamo aperto una struttura ricettiva così - aggiunge Bizzarri - è stato un orgoglio sia per Dall’Ara che per Acquaroli e anche le istituzioni credono molto in questa idea». Una sfida nella sfida quindi: prima l’inaugurazione dell’hotel e ora la collaborazione con una realtà storica della città. A fare da collante la volontà di continuare a credere in questo territorio in cui iniziano già ad arrivare i primi risultati. «Stiamo trovando un buon riscontro, abbiamo aperto proprio in questi giorni ma Le dimore è solo il primo corpo di quelli che saranno i diversi punti di pernottamento che stiamo ristrutturando».