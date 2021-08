Tra Macerata e Albacina tornano i treni: effettuati i lavori sulla tratta ferroviaria

MACERATA - Dopo ventisei giorni senza treni da domenica 29 agosto torneranno a sfrecciare sulla tratta Macerata-Albacina i convogli che dal 2 agosto scorso sono stati sostituiti dal collegamento con autobus. Rete ferroviaria italiana ha approfittato di questo periodo per contenere al minimo i disagi ai lavoratori pendolari e agli studenti che, nel mese di agosto, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilità per studio o lavoro.



La chiusura della tratta è dovuta ai lavori che hanno riguardato il potenziamento infrastrutturale e tecnologico nelle stazioni di Macerata, Tolentino, San Severino, Castelraimondo e Matelica. Gli interventi messi in campo da Rfi hanno riguardato un moderno Apparato Centrale Computerizzato (Acc) che, avvalendosi delle più innovative tecnologie, consentirà di innalzare gli standard di gestione e supervisione della linea, migliorandone l’efficienza e incidendo così sulla qualità generale del servizio.



Contestualmente sono proseguite le opere propedeutiche all’elettrificazione con relativo adeguamento della sede ferroviaria come sagoma delle gallerie, velocizzazione della linea ed eliminazione dei passaggi a livello.



L’investimento economico complessivo per gli interventi di elettrificazione della linea che dalla costa adriatica raggiunge l’entroterra e la montagna maceratese è di 110 milioni di euro. Negli ultimi anni il fermo agostano è servito al potenziamento della tratta ed alla sua completa elettrificazione che si dovrebbe concludere, da cronoprogramma di Rfi, nel 2024. Non interessata ai lavori invece la strada ferrata tra Macerata e Civitanova che ha continuato ad operare con i treni anche nelle scorse settimane. Dunque torna operativo un servizio che era stato momentaneamente sostituito con gli autobus.

