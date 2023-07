MACERATA - “Agridipendenza” sbanca sui social. Ha oltre 12.000 follower la pagina aperta su Instagram il 7 marzo 2021 con una media di 20.000 visualizzazioni dei contenuti pubblicati, risultando una delle prime realtà social del settore nel centro Italia. A crearla sono stati tre amici uniti dalla passione per l’agricoltura, che di fatto è anche il loro lavoro, chiamandosi simpaticamente tra di loro “soci”.

Sono Nicola Montecchiari e i fratelli Simone e Laura Ginobili. L’idea è nata nel gennaio del 2020, da Simone e Nicola. «All’epoca sui social – dicono - già giravano profili “agricoli”, tutti del nord Italia, che però mostravano un’agricoltura diversa dalla nostra, della quale non ci sentivamo rappresentati a pieno. E quindi ci siamo detti “perché non la facciamo noi una pagina di agricoltura in collina?”.» “Agridipendenza” ha un doppio significato – spiegano - a seconda di come la si legge: «“Agri-di-pendenza”, ovvero agricoltura in collina, per sottolineare le pendenze dei nostri terreni, che sono la peculiarità e il tratto distintivo rispetto all’agricoltura del nord Italia, praticata in prevalenza su terreni pianeggianti; “Agri-dipendenza”, cioè dipendenza dall’agricoltura, che per noi è molto di più di passione e lavoro».

Ma qual è l’obiettivo che ci si prefigge con la pagina? «E’ sempre stato quello di far conoscere, con leggerezza e divertimento, il mondo che c’è dietro un chicco di grano o un trattore in campo». Dietro ‘’Agridipendenza’’ ci sono due aziende agricole, quella di “Mattiacci Danny” di Loro Piceno, dove lavora Nicola e l’azienda agricola “Ginobili Claudio” di Mogliano, della famiglia di Simone e Laura.

«Tanto merito – aggiungono – va a Danny Mattiacci, che ha accolto e condiviso la nostra idea». Per il presidente di Copagri Marche, Andrea Passacantando «è un’iniziativa alquanto importante – aggiunge - per far conoscere ai giovani il mondo del lavoro nell’agricoltura e farli avvicinare sempre di più al settore. Inoltre, è uno spunto ed uno stimolo per tanti agricoltori ad essere sempre al passo con i tempi utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie».