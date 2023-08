MACERATA - Svolta nelle indagini sulla guerriglia urbana ai giardini Diaz e in piazza Pizzarello. I protagonisti della maxi rissa sono di origine egiziana e il mondo della droga non c’entra. Stando a quanto emerso dalle indagini, è stato un regolamento di conti per questioni di lavoro tra persone operanti nel settore dell’edilizia. Screzi legati ad alcuni lavori da effettuare che poi sono letteralmente degenerati. E alla fine si è arrivati al Far West di lunedì scorso, che ha riacceso l’allarme in città sul fronte della sicurezza.



Il bilancio dell’episodio choc di violenza è di due giovani finiti in ospedale e poi dimessi: uno (residente a Potenza Picena) era stato portato nella struttura sanitaria del capoluogo di provincia e l’altro (che vive a Macerata) a Torrette. Per entrambi la prognosi è di 10 giorni. Circa otto persone si sono affrontate in pieno giorno armate di bastoni e machete. Il primo scontro è avvenuto ai giardini. Un ragazzo di circa 20 anni sarebbe stato colpito alla testa con un machete. Poi l’aggressione al bar del terminal degli autobus, dove un altro egiziano è stato preso a bastonate.

Una rissa frutto di un’accesa concorrenza per la gestione delle aree di lavoro. Un episodio simile era avvenuto lo scorso 17 marzo a Mogliano, quando sì verificò un parapiglia con protagonisti 13 egiziani che lavorano nel settore dell’edilizia. A sfidarsi, in quell’occasione, due gruppi che si erano presentati al regolamento di conti con pietre e bastoni. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente non in gravi condizioni, tant’è che per nessuno dei contendenti era stato necessario il trasporto in ospedale. Da parte dei carabinieri scattò subito una serrata attività info-investigativa, terminata con la denuncia per l’ipotesi di reato di rissa aggravata, di tutti e 13 i responsabili. In particolare, attraverso una minuziosa analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di cittadini, i carabinieri riuscirono a ricostruire l’accaduto e identificare i componenti dei due gruppi. E le spycam sono di fondamentale importanza anche nelle indagini sulla guerriglia urbana dello scorso lunedì pomeriggio a Macerata.

Quasi tutti sarebbero stati identificati. I due feriti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di lesioni personali e porto di armi atte ad offendere. In corso l’identificazione degli altri, stando a quanto emerso alcuni sarebbero provenienti dal Fermano.



L’attività investigativa viene condotta dai carabinieri della Compagnia di Macerata, intervenuti sul posto insieme agli agenti della questura e alla polizia locale. I due gruppi avevano anche dei cani, tra cui rottweiler e pitbull, lasciati liberi all’interno dei giardini. L’area è stata chiusa per permettere alle forze dell’ordine di recuperarli. Un pomeriggio di terrore, con alcuni cittadini costretti a rifugiarsi in un bar di piazza Pizzarello alla vista degli egiziani armati. A Macerata sono stati quattro giorni di violenza tra aggressioni e guerriglia. Episodi choc in rapida sequenza: venerdì scorso il carabiniere morso a una mano da un nigeriano in largo Affede, domenica il poliziotto aggredito con una mannaia in viale don Bosco, anche in questo caso da un nigeriano. E infine la maxi rissa con machete e bastoni. Il sindaco Sandro Parcaroli ha manifestato tutta la sua preoccupazione per l’escalation degli episodi di violenza. Il prefetto Flavio Ferdani ha annunciato la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.