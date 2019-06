Aggressione choc, calci â€‹e pugni alla fidanzata e poi la rapina: arrestato un ventottenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Pronto 113? Correte, correte, c’è un uomo che sta picchiando una ragazza». A telefonare in questura è un maceratese che stava passeggiando in corso Cairoli e si è trovato davanti una scena choc. Gli agenti non hanno perso tempo e sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. In azione una pattuglia della Volante, il cui intervento è stato determinante. Infatti i poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l’aggressore, mettendo così in salvo la vittima investita da una tempesta di calci e pugni. Una lite in strada tra un ghanese di 28 anni e la sua fidanzata italiana, di 22 anni, che è degenerata. Dai primi accertamenti è emerso che la lite era scoppiata per futili motivi. Improvvisamente il ghanese ha perso le staffe, scagliandosi contro la fidanzata con una violenza inaudita. L’ha colpita ripetutamente con calci e pugni e poi l’ha rapinata dei pochi euro che la 22enne aveva con sé.