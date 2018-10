Si aggrappa all'auto il marito parte e lei è scaraventata sull'asfalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Allarme a Macerata per una lite in strada. Stando a quanto è stato ricostruito, un uomo aveva messo in moto l’auto e la moglie era restata aggrappata alla portiera, cadendo subito dopo. La donna ha riportato una lesione a una gamba ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Macerata, che hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto. L’episodio è avvenuto mercoledì sera - intorno alle ore 21 - in via Panfilo e ha visto suo malgrado protagonista una donna di 38 anni di origine albanese. Secondo quanto appurato dalla polizia, l’incidente sarebbe avvenuto dopo un litigio tra i due coniugi (l’uomo ha 45 anni).