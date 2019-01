Affollata di pregiudicati: ​chiusa per 15 giorni la sala scommesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Blitz della polizia in via Morbiducci. Chiusa la sala scommesse Eurobet. Il provvedimento è stato eseguito ieri sera, verso le ore 20, dai poliziotti della Squadra Volante su ordine del questore Antonio Pignataro. La sala scommesse resterà chiusa per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso per motivi di sicurezza pubblica. Da tempo il locale era finito sotto la lente degli agenti per via della presenza di persone con precedenti di polizia. In quattro mesi sono stati effettuati dalla polizia una decina di controlli e in quasi tutti sono state trovate persone con precedenti per spaccio. Ieri sera al momento dell’accesso all’Eurobet c’erano 12 persone, tutte straniere – circa la metà nigeriane –, di queste solo una non era nota agli agenti, gli altri avevano tutti precedenti o per violenza a pubblico ufficiale e lesioni o per spaccio.