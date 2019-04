Affitta la casa vacanze â€‹incassa la caparra e sparisce: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Affitta un appartamento a Canazei, incassa 600 euro e sparisce: 28enne maceratese denunciato per la truffa della casa vacanze fantasma.La denuncia era partita da Trento, dove una turista aveva trovato un annuncio su Internet per l’affitto di una casa in Val di Fassa. Ma una volta versati su una carta ricaricabile i 600 euro di caparra richiesti, l’estensore dell’annuncio è scomparso. E’ stato rintracciato e denunciato dai carabinieri, si tratta di un 28enne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe anche utilizzato numeri telefonici intestati in maniera fittizia a stranieri.