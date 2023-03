Macerata, addio al professor Luigi Pagliarini: si è spento a 60 anni il docente dell'Accademia di Belle Arti

MACERATA- L’Accademia di Belle Arti di Macerata ha comunicato oggi (30 marzo) la morte di Luigi Pagliarini, Professore di Teoria della Percezione e Psicologia della Forma, Semiologia del Corpo, Psicologia dei consumi culturali. Malato da tempo, si è a 60 anni nella sua abitazione di Pescara.

LEGGI ANCHE: Mr. Rain e i suoi "Supereroi" a Macerata: il 25 agosto lo show del cantante tra i top del momento

La carriera

Luigi Pagliarini era neuropsicologo di formazione, artista impegnato dai primi anni ‘90 nella software art e robotica d’arte. È stato Professore di Teoria della Percezione e Psicologia della Forma, Semiologia del Corpo, Psicologia dei consumi culturali e di massa presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, di Design dell’Innovazione presso l’ISIA di Pescara e Consultant Professor presso il Playware della Danish Technical University dove si è occupato di Robots and Dynamic Agents Interfaces Design. In passato, ha collaborato a diversi progetti con realtà quali LEGO Group, SONY e Real World Records. È stato fondatore e direttore del Pescara Electronic Artists Meeting; direttore artistico di Ecoteca; curatore della sezione di Robo[art] del Robotsatplay Festival in Danimarca; inventore e fondatore di RoboCup Junior e ha pubblicato su libri, riviste, webzines, su atti di congressi e conferenze internazionali. Era membro del comitato editoriale del Journal of Artificial Life and Robotics, del comitato editoriale della Rivista di Psicologia dell’Arte, membro del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale Psychology-Based Technologies e membro direttivo di APEXperience. Ha esposto i suoi lavori in diversi musei e pubblicato su libri, riviste e congressi. Il suo lavoro è stato riportato sulla stampa in tutto il mondo.