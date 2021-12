Addio a Roberto Compagnucci, dj e musicista morto a 63 anni

MACERATA - Si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa dell’Immacolata di Macerata i funerali di Roberto Compagnucci in arte Jerry Mix. Il maceratese aveva 63 anni. L’uomo, lo scorso anno, era stato colpito da un ictus; poi, dopo un periodo in cui le sue condizioni erano migliorate, la malattia non gli ha dato scampo. Storico dj degli anni ‘80, Roberto Compagnucci aveva suonato per anni in coppia con Sleeping, morto qualche anno fa.

Famosi per la musica funky, insieme si sono esibiti in tantissimi locali della provincia di Macerata e della riviera romagnola. Era un grande appassionato della montagna e natura, era un amante delle escursioni, delle lunghe passeggiate sui monti Sibillini. Il sessantatreenne lascia la mamma Marisa, la cugina Silvia, la zia Marcella. La camera ardente è stata allestita al centro funerario “Città di Macerata” di via dei Velini

