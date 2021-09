È morta a 89 anni Ada, la storica fornaia di corso Cairoli. L'ultimo saluto oggi pomeriggio

MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l’altra notte, di Ada Perroni Tamburrini, maceratese di 89 anni, residente in via Benedetto Croce nel quartiere Pace. Da anni aveva lasciato il comando delle operazioni dietro il bancone della panetteria di famiglia di corso Cairoli, ma era rimasta “Ada la fornaia” per via dei tanti decenni passati in quel negozio, sempre cortese e con il sorriso, pronta ad aiutare chi era in difficoltà. Ada Perroni Tamburrini è stata, e rimane, uno degli emblemi di Corso Cairoli, un simbolo dei tanti personaggi che alle “Casette” sono riusciti, partendo dal nulla, a lavorare per costruire benessere ed occasioni di lavoro per la propria famiglia e per diverse altre persone.

Moglie di Alberto Tamburrini, panificatore e discendente di una famiglia di tradizioni artigiane, Ada Perroni lascia i figli Nazareno “Ivo” (che sta proseguendo l’attività di famiglia) e Gino, medico chirurgo. “Ada la fornaia” è stata una compagna di vita quotidiana per migliaia di maceratesi e per tante generazioni che in quel negozio sono entrati e continuano a farlo. L’attività del forno Tamburrini è iniziata nel 1944 ed il negozio ha sempre avuto come riferimento la zona di corso Cairoli mentre il laboratorio si è trasferito alla Pace. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa della Pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA