Accusata di stalking all'avvocato si sente male in tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Presunta stalker si sente male in Tribunale, interviene il 118. È accaduto ieri mattina verso le 10.30. Nell’atrio del Palazzo di giustizia, una donna di 46 anni, imputata per stalking e calunnia nei confronti di un avvocato, ha accusato un malore ed ha iniziato a barcollare toccandosi la pancia davanti ad avvocati e testimoni attoniti. In soccorso della donna è intervenuto il carabiniere in servizio al Palazzo di giustizia per garantire la sicurezza. Il militare l’ha fatta accomodare e poi ha allertato il 118. Nel giro di pochi minuti in Tribunale è arrivata un’ambulanza, i sanitari del 118 hanno accertato le condizioni della donna, poi l’hanno caricata sulla barella e trasportata al pronto soccorso in codice giallo.