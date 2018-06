Violentata a nove anni e costretta a vedere film con immagini hard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Violentata a nove anni dal compagno della madre. L’incubo si sarebbe trascinato a lungo, senza che lei riuscisse a dire nulla e senza che qualcuno in casa si accorgesse di qualcosa. E nella notte, quando i sogni angosciosi arrivano nel sonno, per lei iniziavano prima che potesse chiudere gli occhi. Mentre la madre dormiva lei, che era distesa nella metà del letto era costretta a subire in silenzio le attenzioni sessuali di quell’uomo. L’orco oggi è sotto processo per violenza sessuale, corruzione di minorenne e maltrattamenti in famiglia.I fatti sarebbero avvenuti tra il 2010, quando la piccola aveva nove anni, e gli inizi di quest’anno. Nel corso di otto anni, l’uomo, un peruviano che oggi ha 51 anni, ha più volte toccato la piccola nelle parti intime e costretta a subire le attenzioni sessuali quando lei era fuori per lavoro. Non solo. Più di una volta l’avrebbe costretta a vederlo in giro per casa nudo e mentre si masturbava e a vedere film con immagini di nudo femminile e maschile.Ma il peruviano deve rispondere anche di maltrattamenti nei confronti della madre della minore per aver picchiato più di una volta la donna, in un’occasione l’aveva colpita con una sedia facendola finire all’ospedale. L’uomo è difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, la donna è tutelata dall’avvocato Nicola Piccinini. Il processo si aprirà il 10 settembre.