Un 46enne trovato morto nella sua abitazione, il dramma in via Foscolo

MACERATA - Malore fatale mentre è in casa: muore un 46enne di Macerata. L’uomo, attualmente disoccupato, viveva insieme all’anziano padre in una abitazione in via Ugo Foscolo, nel capoluogo di provincia. A fare la tragica scoperta e a lanciare l’allarme, ieri pomeriggio, intorno alle 17, una volta rientrata in casa, è stata la donna che lavorava nell’abitazione dei due e si occupava del padre della vittima.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono subito arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118 e gli agenti della Volante della Polizia, diretti dal commissario capo Lorenzo Commodo. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella sua camera da letto e i volontari della pubblica assistenza hanno tentato in ogni modo di rianimarlo ma non c’è stato purtroppo nulla da fare, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne avvenuto per un malore, probabilmente un arresto cardiaco. La salma dell’uomo, dopo gli accertamenti di rito eseguiti dalla Polizia di Stato, è stata riconsegnata alla famiglia del 46enne per disporre i funerali.

