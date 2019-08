Ragazza 20enne in vacanza scivola dalla scogliera e precipita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA Una 20enne maceratese in vacanza in Sicilia è caduta rovinosamente in mare dalla scogliera antistante lo specchio d’acqua della Marchesa del Cassibile, a Siracusa. Immediatamente è stato dato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto di Siracusa. La giovane ha riportato diverse lesioni ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.Considerata l’impossibilità di un soccorso via terra, in quanto la 20enne non riusciva a muoversi, sono entrati in azione i militari della Guardia costiera con una motovedetta e un battello pneumatico, che si sono diretti sul punto segnalato con la massima tempestività. Giunti sul luogo, nello specchio acqueo antistante la Pineta del Gelsomineto di Marchesa di Cassibile, con la collaborazione di un’infermiera libera dal servizio, la ragazza è stata immobilizzata con la barella spinale e trasbordata sulla motovedetta per essere poi sbarcata nel porto grande di Siracusa, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. La giovane maceratese è stato poi portata all’ospedale Umberto I di Siracusa.