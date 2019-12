Ubriaco semina il panico in un bar e aggredisce i poliziotti: arrestato un 48enne

MACERATA - Ieri pomeriggio verso le 16.30, a seguito di numerose chiamate giunte sul 113, la "Volante" è intervenuta in un bar di Macerata in corso Cavour, all’interno del quale era stata segnalata la presenza di un uomo violento, in evidente stato di ebbrezza, che stava dando in escandescenze. Lo stesso, come riferito da alcuni testimoni aveva anche piu’ volte attraversato in modo scomposto corso Cavour mettendo in pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito.



I poliziotti, giunti sul posto nell'arco di pochissimo tempo, individuavano subito l'uomo, un 48enne residente in provincia già noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi trascorsi, il quale alla vista degli agenti, anziché calmarsi, rientrava nel locale continuando a dare in escandescenze e ad insultare i poliziotti intervenuti creando scompiglio tra gli avventori chiaramente impauriti per quanto stava accedendo.



Lo stesso veniva subito avvicinato dai poliziotti e portato fuori dal locale ma, nonostante gli operatori avessero cercato di calmarlo, continuava a dare in escandescenze opponendo una fortissima resistenza.



Soltanto con l’aiuto di una seconda pattuglia fatta arrivare sul posto, si riusciva a contenere la violenza del soggetto che veniva infine bloccato, accompagnato in Questura e tratto in arresto per i reati di resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.



Successivamente come disposto dall’Autorita' Giudiziaria e' stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA