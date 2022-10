La Lube ingrana subito la marcia nella gara d'esordio: Taranto al tappeto in tre parziali

TARANTO- Esordio bagnato dalla massima posta in palio per la Lube Civitanova Volley che sbanca la tana di Taranto con un perentorio 0-3. La formazione biancorossa ha messo le cose in chiaro già nell’anticipo della prima giornata aggiudicandosi i tre set con i parziali di 23-25, 23-25 e 21-25. Taranto si è mostrata arcigna ma non ha saputo, suo malgrado, sfruttare le fasi chiave del match.

Il tabellino della partita

TARANTO-CIVITANOVA 0-3

TARANTO: Stefani 13, Antonov 14, Gargiulo 8, Alletti 6, Falaschi 1, Rizzo (L), Lucconi 1, Loeppky 6, Ekstrand ne, Larizza ne, Andreopolus, Pierri (L) ne, Cottarelli. All. Di Pinto

LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 9, Sottile ne, D'Amico, Balaso (L), Zaytsev 10, Chinenyeze 9, Nikolov 3, Diamantini, Gottardo ne, Ambrose ne, De Cecco 4, Anzani 4, Bottolo 8, Yant ne. All. Blengini

Parziali: 23-25, 23-25, 21-25

NOTE: Taranto: 19 battute sbagliate, 3 ace, 3 muri vincenti. Civitanova: 10 battute sbagliate, 5 ace, 8 muri, 49% in attacco, 60% in ricezione (34% perfette).