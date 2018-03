Rimane schiacciato sotto un albero caduto: corsa in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Schiacciato da un albero un anziano è stato trasportato in ospedale. L'uomo di 88 anni è rimasto ferito ad una gamba, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 11.30 quando si è verificato l'incidente a Loro Piceno. L'anziano stava effettuando dei lavori nel suo terremo quando improvvisamente una pianta lo ha travolto e gli è caduta addosso schiacciandogli una gamba. Alcuni familiari dell'uomo che erano nel campo hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto poco dopo è giunta l'ambulanza.