Militanti di Fdi vestiti da sposi. Meloni: «Accendere i riflettori sul mondo del wedding»

LORO PICENO - «Siamo nelle Marche, in questa splendida location a Loro Piceno. Dietro di me militanti e parlamentari di Fratelli d'Italia sono vestiti da sposi. Abbiamo simbolicamente preso una torta nuziale, abbiamo allestito un matrimonio perché vogliamo accendere i riflettori su uno di quei settori che sono stati più colpiti dall'emergenza Covid ma dei quali la politica si è finora occupata meno ovvero il settore degli eventi e dei matrimoni». Una Giorgia Meloni vestita di bianco con alle spalle un gruppo di militanti di Fratelli d'Italia vestiti da sposi tra cui il candidato governatore delle Marche Francesco Acquaroli, è quella che compare in un video girato nel Maceratese, a Loro Piceno, e postato dalla leader di Fratelli d'Italia sulla sua pagina Facebook. «Dal periodo del lockdown a oggi le stime parlano di circa 80mila matrimoni saltati e le associazioni di categoria sostengono che circa 45mila aziende che operano in questo settore siano in grave difficoltà, per un volume d’affari di circa 15 miliardi di euro. Sono coinvolte aziende di ogni genere: dalle location, ai catering, ai ristoranti, agli atelier, ai parrucchieri, truccatori, fotografi, wedding planner. Sono tantissime persone che rischiano il posto di lavoro». Fratelli d’Italia avanza quindi due proposte: «Unificazione degli anni fiscali 2019-2020, e far pagare le tasse a giugno 2021. E poi il tema degli aiuti a fondo perduto che vengono calcolati sul mese di aprile ma per queste aziende che hanno il grosso del lavoro nei mesi successivi vuol dire non dare neanche un aiuto. Quindi noi chiediamo che il contributo a fondo perduto venga calcolato sulla media annuale».

