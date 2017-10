Schianto frontale tra 2 auto Un uomo di 46 anni in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Frontale tra due auto poco dopo le 12.30 di ieri a Loro Piceno. È rimasto gravemente ferito un uomo di 46 anni, I. M., di origini albanesi, che risiede a Civitanova. Il quarantaseienne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nell’incidente, che si è verificato nella zona industriale, in contrada Grazie Fiastra, a ridosso della provinciale 78, ferita anche una donna di 35 anni, B. O., di Mogliano, che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Macerata. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. La donna era a bordo di Renault Megane, mentre il quarantaseienne era alla guida di una Ford Focus. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta quando, per cause da accertare, si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un camion-frigorifero, il cui conducente è uscito illeso dall’incidente.