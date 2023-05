Crolla un palo, operaio vola da 4 metri: tante fratture, portato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni

LORO PICENO - Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Loro Piceno. Un operaio è caduto da un’altezza di circa quattro metri, riportando diverse fratture, ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona, in gravi condizioni.

L’uomo, un 48enne dipendente di una compagnia telefonica, era impegnato nella sistemazione di un palo del telefono ed era salito - tenendosi ancorato al palo - a un’altezza di circa quattro metri per svolgere le operazioni necessarie alla sistemazione. Per cause in corso di accertamento, però, il palo sarebbe ceduto e il 48enne è finito a terra. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato all’operaio le prime cure.

Viste però le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno deciso di allertare l’eliambulanza che ha trasferito il 48enne all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Loro Piceno e gli ispettori dello Spsal dell’Ast.