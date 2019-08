Il cliente abituale trasecola: gratta e si porta a casa 10mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORO PICENO - Colpo grosso alla tabaccheria cartolibreria ed articoli da regalo “Puntoaccapo” di Loro Piceno. Un cliente abituale ieri mattina ha trovato il “lingotto” in un grattino della serie “Megamiliardario”, che gli ha permesso la vincita di tutte le cifre indicate nel prezioso tagliando di lotteria istantanea. Ben 20 caselle da 500 euro, per un totale di 10.000 euro tondi tondi.«È un nostro cliente abituale, un lavoratore di mezza età che sa già come impiegare i soldi del tagliando vincente – commenta il titolare dell’esercizio, Nikita Papa -. Ha acquistato il biglietto gratta e vinci e poi è trasecolato, rendendosi conto della cospicua vincita, che per il nostro locale è la terza degna di nota in cinque anni di gestione mia, dopo la prima di 20.000 euro e la seconda di 10.000. È stato il modo migliore – scherza Papa – per concludere la festa cittadina del vino cotto, la nostra specialità». Davvero una chiusura con il botto per il fortunato vincitore che ha già ringraziato di cuore il titolare di “Puntoaccapo”.