LORO PICENO - Cade dal tetto del pollaio e muore. È successo a Loro Piceno questa mattina, la vittima è un 80enne, ucciso dalle lesioni riportate dopo una caduta di un paio di metri dal tetto di un pollaio nelle vicinanze della sua abitazione, in via Kennedy. Immediato l'arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno anche allertato l'eliambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.

