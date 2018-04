Ciclista travolto da un'auto e soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nel giorno in cui duemila ciclisti pedalano tra le province di Ancona e Macerata per onorare la memoria di Michele Scarponi, morto un anno prima travolto da un furgone, un cicloamatore rischia grosso nell’impatto con una moto e viene soccorso dall’eliambulanza: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, con diverse fratture e traumi, ma per fortuna, almeno dai primi esami, non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11 e 30 tra Loreto e Porto Recanati, proprio mentre a Filottrano più di duemila appassionati di bici partecipavano alla Granfondo Michele Scarponi, intitolata al campione di ciclismo morto il 22 aprile del 2017.Il ciclista (M.G. le iniziali, 58 anni, residente a Potenza Picena) è stato investito da una moto sulla rotatoria tra via Manzoni e la statale 16, davanti al concessionario d’auto Massaccesi, in comune di Loreto. Il centauro che l’ha travolto (B. F., 34 anni, di Porto Recanati) è stato il primo a cercare di rendersi utile, chiamando il 118 e prestando i primi soccorsi. Visto che il ferito sembrava aver riportato diversi traumi e fratture, è stata inviata sul posto l’eliambulanza, che ha trasportato il ciclista a Torrette. I primi esami diagnostici avrebbero però escluso traumi e lesioni tali da far temere per la sua vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Loreto.