Aggredita dalla mendicante: cade, batte la testa e sviene, sparito il portafogli

LORETO – Rifiuta di fare l'elemosina, viene spinta controo la sua macchina, batte la testa e perde i sensi. Un normale pomeriggio di spesa si è trasformato in un vero e proprio incubo per una donna di 64 anni, una casalinga sposata residente a Potenza Picena, vittima di una aggressione nel parcheggio del supermercato Eurospin, nel Comune di Loreto. Dopo essersi sentita di dire di no, la mendicante ha dato una violenta spinta alla povera casalinga, che ha battuto la testa contro lo specchietto retrovisore della sua vettura ed ha perso i sensi per qualche minuto. In quel lasso di tempo, la mendicante ha arraffato il portafoglio della donna ed è scappata via. All'interno si trovavano custoditi circa 200 euro in contanti e i documenti. Il tempo di riprendersi e sono stati immediamante allerati i carabinieri.