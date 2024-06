MACERATA Si sgonfiano i due palloni pressostatici, si impacchettano i trofei ospitati in bacheca da 38 anni in questa sede, si fanno gli scatoloni per trasferire incartamenti e documentazioni di vario genere. Iniziato il trasloco del Cus Macerata da via Valerio in via Cassiano da Fabriano, dove gli uffici cussini verranno trasferiti entro una decina di giorni in una sede provvisoria, sistemazione che prevede poi l’utilizzo nel prossimo anno come impianti sportivi quelli della palestra della scuola IV Novembre, in attesa che il cantiere a Santa Croce si completi nel 2025.

L’impegno

Per Antonio De Introna, che da 60 anni è alla guida del Centro universitario sportivo di Macerata, è un’emozione particolare, visti i tanti ricordi che lo legano alla struttura di via Valerio che ha contribuito a far crescere diventando un punto di riferimento del Cus per la città. «Lo sapevamo che questo momento sarebbe arrivato e adesso che per davvero è arrivato posso affermare, con un velo di nostalgia, che se ne va un pezzo della nostra vita e del Cus – sottolinea De Introna -. Siamo cresciuti insieme, noi come polisportiva e la sede come spazi. E abbiamo contribuito a far crescere tutta quest’area della città. Vero che da anni la struttura era ormai obsoleta, gli impianti non erano idonei per le gare, ma lasciare è comunque un dispiacere perché ci abbiamo trascorso anni intensi e belli con un’attività sportiva importante per l’ateneo e la città».

Un trasloco momentaneo in attesa di quello definitivo che avverrà nel 2025 nell’area di proprietà di Unimc dove è attivo il cantiere che ospiterà il nuovo Cus, che ricade nel comparto dell’ex ospedale psichiatrico di Santa Croce: sono in fase di realizzazione nuovi impianti sportivi e ricreativi con sala fitness, una palestra da 800 metri quadri per sport di squadra, spazi per spogliatoi, tre campi polivalenti per calcetto e tennis che saranno connessi agli edifici con un sistema di percorsi pedonali e carrabili immersi nel verde.

«Ci è stata assegnata dal Comune la nuova palestra della scuola IV Novembre – sottolinea il presidente del Cus –. Si tratta di una bella palestra e cercheremo di utilizzarla al meglio per quelle che sono le nostre necessità, ma sono sicuro che non potrà essere sufficiente per far fronte alla moltitudine di attività che portiamo avanti. A livello puramente agonistico non vedo grosse problematiche, anche se spero che possa essere pronto prima del previsto qualche spazio di quelli che si stanno costruendo a Santa Croce. All’esterno della palestra è stato ricavato un campo di basket: stiamo valutando l’opportunità di ricoprire questo spazio utilizzando uno dei palloni pressostatici che saranno smontati in via Valerio, magari rifarci il fondo e utilizzarlo nel periodo della stagione invernale, interventi che consentiranno di recuperare altri spazi. Una volta completato il progetto potremo proporre un’offerta più ricca, ma il rischio è che in questo anno possiamo perdere delle persone che difficilmente poi torneranno. L’importante è che l’ateneo spinga per abbreviare il più possibile i tempi di consegna delle opere a Santa Croce che sono previsti entro il prossimo anno».