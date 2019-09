Lite tra mendicanti prima della Messa davanti alla chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Lite tra questuanti davanti la chiesa dei Salesiani nella centralissima via San Giovanni Bosco. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 10, qualche attimo prima che iniziasse la Santa Messa domenicale. Seduto sui gradini della chiesa del Preziosissimo Sangue, come di consueto avviene tutte le domeniche, c’era un uomo noto per chiedere l’elemosina. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era intento a mangiare un panino quando è stato raggiunto e affrontato da un altro questuante, anche lui già notato in più occasioni all’esterno delle chiese della città. «Una vera e propria aggressione- dichiara D.L., 50 anni, che ha assistito alla scena -. Uno dei due era seduto sui gradini della chiesa e stava mangiando. L’ho visto già altre domeniche anche davanti alla chiesa in corso Matteotti. D’un tratto, dalla via del mare è spuntato di corsa un uomo che si è scagliato come una furia contro l’altro che ha cercato di difendersi: ne è nato un parapiglia concluso con un un inseguimento tra le vie cittadine. Dopo pochi minuti l’aggressore è tornato davanti alla chiesa in cerca dell’uomo». L’episodio che ha lasciato esterrefatti i testimoni, al momento non ha avuto seguito: ancora no sono state presentate denunce. Resta da capire che cosa abbia scatenato la violenza dell’aggressore.