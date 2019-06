Lite tra un ragazzo e una ragazza: lui sfonda la vetrina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lite tra due giovani in via della Nave, danneggiata la vetrata del magazzino di un negozio. L’episodio è avvenuto l’altra notte, poco dopo le 4, e ha messo in allarme tutti i residenti della zona del borgo marinaro svegliati prima dalle grida di una ragazza e poi da un po’ di trambusto. Secondo una prima ricostruzione, era in corso una lite furibonda fra due persone, un ragazzo e una ragazza. Lui avrebbe staccato da terra un cono metallico messo e lo avrebbe scagliato contro la vetrata, scheggiandola. I due poi sarebbero scappati. Sul posto la polizia.