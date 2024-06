CIVITANOVA Lavori sulla linea ferroviaria Civitanova–Albacina, niente treni per tutta l’estate. Gli interventi riguardano migliorie alla stazione di Macerata, all’interno di due gallerie e il processo di elettrificazione. «Ma, ancora una volta, la nostra città resta esclusa dall'investimento, che è di decine di milioni». A sottolinearlo è Francesco Micucci (Pd) che ricorda la realizzazione di una stazione smart nella zona commerciale, accanto al palasport.

Le critiche

«Già tre anni fa il sindaco Ciarapica fu al centro delle critiche perché nella prima tranche di investimenti si era persino dimenticato di scrivere una semplice letterina a Rfi per chiedere che la nuova stazione venisse inserita tra i futuri investimenti – dice il consigliere comunale di opposizione – allora il sindaco, come suo solito, provò a scaricare le sue colpe sugli altri. Disse che la colpa era del sottoscritto che da consigliere regionale non avrebbe perorato la causa (causa come detto neanche segnalata da Ciarapica). Oggi Rfi parte con la seconda tranche di lavori. Ancora milioni e milioni di euro investiti su quella tratta. Ma della nuova stazione Santa Maria Apparente–Palas non vi è traccia». Micucci non si riferisce a una situazione generica in cui un Comune chiede un’opera a un ente, in questo caso è la Rete ferroviaria italiana, che sta facendo altri lavori.

«C’è stata una vera e propria occasione – riferisce – è stata proprio Rfi a chiedere al Comune la cessione di una porzione di terreno per realizzare un manufatto tecnico funzionale alla nuova elettrificazione della tratta. Quale momento migliore della firma di una convenzione in cui Rfi prende qualcosa dal Comune per inserire nella trattativa anche la nuova stazione? Ma anche stavolta nulla». Il riferimento di Micucci è a una convenzione per cedere un terreno nella zona Micheletti funzionale all’elettrificazione della linea, passata in consiglio comunale proprio nei giorni scorsi. E dall’occasione mancata per la stazione, il passo a una critica su tutta la politica dell’amministrazione sulla mobilità sostenibile è breve.

La mobilità

«Ciarapica dà ancora una volta prova della sua scarsa sensibilità verso una mobilità alternativa alla gomma, peraltro già sotto pressione da strade piene di buche degne del terzo mondo. Non la nuova stazione ferroviaria, ma nemmeno una ciclabile in più in città. Hai voglia poi a farsi belli lui e l'assessore Belletti con i convegni sulla mobilità sostenibile: appena si chiedono impegni concreti, sotto il vestito niente. Sono curioso di sapere poi questa volta con chi se la prenderà Ciarapica visto che io non siedo più nei banchi del consiglio regionale. Darà la colpa a Borroni, anche lui inerme verso questa necessità? O sarà costretto ad ammettere le sue mancanze su una tematica che lo vede sempre in costante ritardo rispetto alle necessità della città?».