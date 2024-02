PIORACO Scoperto un muro di epoca romana, nel sottosuolo di via Gramsci a Pioraco, dove sono in corso i lavori di rifacimento del sistema fognario, finanziati con i fondi post terremoto per un milione e mezzo di euro, iniziati lo scorso gennaio. A darne notizia il sindaco Matteo Cicconi: «Abbiamo iniziato il primo stralcio dell’intervento in via Gramsci. Durante l’esecuzione dei lavori l’archeologo che soprintendeva allo scavo ha rinvenuto questo muro, che dalla struttura della malta tra i mattoni sembrerebbe molto presumibilmente di epoca romana».

I sondaggi

«Da alcuni sondaggi effettuati - prosegue il sindaco -, la sua presenza sembrerebbe non intralciare il lavoro, perché costeggia il lato delle case, mentre la fognatura passa nel centro della strada. Saranno fatti degli approfondimenti, per confermare un’ulteriore testimonianza della presenza romana in paese. È nota l’importanza di Pioraco in epoca romana, con tanti riferimenti a partire dalla via Flaminia, di cui ancora oggi c’è traccia, il ponte Marmone di epoca romana uno dei simboli storici più significativi e importanti di Pioraco. Insieme all’archeologo in sinergia con la Soprintendenza, ed i tecnici comunali abbiamo trovato subito la soluzione, sia per preservare l’opera e nello stesso tempo non ostacolare, sia dal punto di vista tecnico che dei tempi, il prosieguo dell’intervento in questione».

La via Flaminia

Pioraco porta nel suo nome latino “Prolaqueum” il segno dell’importanza che aveva all’epoca dell’antica Roma, come centro posto lungo la via Flaminia. Racconta Cicconi: «Pioraco storicamente era un centro di riferimento in epoca romana, la presenza di questo muro conferma di quel poco che è noto. Sono presenti delle targhe a Pioraco dove si ricorda la presenza di un vecchio teatro romano, forse nell’area dove attualmente si erige la chiesa di San Francesco e poi delle terme romane nella zona antistante la chiesa di San Vittorino, su un’abitazione privata c’è questa targa che ne fa menzione. Purtroppo questi resti di epoca romana sono scomparsi, persi nel corso dei lavori che si sono succeduti in diverse epoche».