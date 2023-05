FIASTRA Un volto nuovo per la spiaggia di San Lorenzo al lago grazie ai fondi del Pnrr. È stato infatti ammesso a finanziamento il progetto pubblico-privato con la riqualificazione totale dell’area, che prevede come parte principale la ristrutturazione a cubatura zero della struttura fronte lago, la realizzazione di una piattaforma galleggiante multifunzionale, il recupero dell’ex edicola come info point, interventi per migliorare l’accessibilità in favore dei disabili e altre migliorie all’area. Sul piatto 2,5 milioni di euro coperti appunto con fondi Pnrr, cui si aggiungeranno investimenti per diverse centinaia di migliaia di euro a carico dei partner privati: Verdefiastra (ente capofila), Sib.Bellini Tourist Service, Chronobike, La Catasta, Expirit, Mjras, Unirama, Natura Camping e Le Sibille del borgo. «Il progetto complessivo è anche più ampio, perché oltre a questi 2,5 milioni ce ne sono altri 2,9 che ci erano stati assegnati dal commissario per la ricostruzione sisma – spiega il sindaco Sauro Scaficchia –. Sarà un restyling complessivo di tutta l’area della spiaggia per renderla più accogliente e funzionale. Quello che c’è oggi verrà in gran parte rimosso e verrà realizzata una nuova struttura a impatto zero, perché sarà tutta interrata a parte la parte frontale che si affaccia sulla spiaggia.



I tempi del Pnrr sono stringenti, gli uffici stanno lavorando forte per completare il progetto esecutivo. Il sogno è quello di riuscire a completare l’opera già per l’estate 2024». A dare l’annuncio dell’ammissione del progetto a finanziamento è stata la Verdefiastra, gestore della spiaggia e soggetto capofila per quanto riguarda la parte di investimento privata.



L’obiettivo



«L’idea è quella di avere una realtà che vive tutto l’anno, dal bar al ristorante passando per spazi per coworking, bike ed eventi – spiega Claudio Bellini, amministratore di Verdefiastra –. La struttura sarà ad impatto zero, alimentata ad energia idrotermica. Tutto quanto sarà a misura di disabile, in modo che possa essere autonomo negli spostamenti. Tra le novità c’è una piattaforma sospesa sul lago, dove si potranno tenere concerti ed eventi ma anche avere una sorta di “piscina galleggiante”. La collaborazione tra pubblico e privato penso sia stato un punto di forza del nostro progetto».