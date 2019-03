La Volvo impazzita finisce in un canale: muore giovane papà, trovato dopo 10 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTELUPONE - L’ultima a vederlo vivo, sabato sera, è stata la figlia, che aveva accompagnato alla chiesa di San Firmano dove doveva cantare. Poi ha ripreso la marcia con la sua Volvo C 70, diretto verso casa. Pochi minuti più tardi è finito in un canale. Sono passate più di 10 ore, prima che qualcuno si accorgesse di quell’auto ribaltata e finita in acqua. Quando i soccorsi sono arrivati, per Simone Peroni non c’era più nulla da fare.