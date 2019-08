L’addio ad Arturo sulle note dei Queen: abbraccio in lacrime a genitori e sorelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN GINESIO - Una folla commossa e silenziosa di persone ha dato l’ultimo addio al piccolo Arturo Giambattista Pagni, l’angelo biondo di nove anni morto lo scorso 13 agosto, dopo essere stato investito da un’auto guidata da un 75enne della zona, lungo la strada che conduce a Sant’Angelo in Pontano, sulle note della sua canzone preferita, “Bohemian rapsody” dei Queen, cantata dalla voce immortale di Freddie Mercury. Nel pomeriggio di Ferragosto, la chiesa di San Michele Arcangelo, a Passo San Ginesio, non è riuscita a contenere le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta il bambino nella piccola bara candida, con sopra fiori bianchi ed un cuore di roselline delle due sorelline, stringendosi intorno al dolore dei genitori, Carlo e Mariasole Piatti, delle loro due bambine di 12 e 7 anni.