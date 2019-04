Coltellata e rapina fuori dalla disco: trovato e denunciato l'aggressore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Battibecco degenera in una violenta litigata fuori dalla discoteca a Jesi: giovane di Porto Recanati accoltellato ad una gamba e rapinato del cellulare. Una banale discussione, cominciata per futili motivi, è degenerata e un ragazzo del posto si è ritrovato un coltello nella coscia. E i carabinieri, dopo settimane di indagini, hanno identificato l'autore dell'aggressione. Si tratta di un ventitreennee albanese, residente ad Ancona, che è stato denunciato a piede libero dai militari dell'Arma. Ora dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e di rapina. L'episodio in questione era avvenuto lo scorso 9 febbraio, fuori da una discoteca di Jesi. L'albanese, grazie ad una serie di indagini supportate anche dal riconoscimento fotografico, è stato identificato e denunciato a piede libero alla competente Autorità giudiziaria per i reati di rapina e di lesioni personali.