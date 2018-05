Jennifer, 25 anni, fu ferita da Traini: «Ha chiesto 750mila euro di risarcimento»

di Domenico Zurlo

MACERATA - Quella aggressione senza senso aveva coinvolto anche lei, per fortuna in modo non mortale: quando, 28enne di Tolentino, la mattina del 3 febbraio scorso decise di andare davanti alla stazione di Macerata per sparare all'impazzata contro degli immigrati, lei fu ferita alla spalla spinistra da uno dei proiettili.Ora, nigeriana, 25 anni, ha chiesto proprio a Traini un risarcimento di 750mila euro, nel processo che inizierà tra pochi giorni (il 9 maggio) in Corte d'Assise a Macerata. Jennifer è una delle sei persone rimaste ferite dalla 'rappresaglia' di Traini, ex candidato della Lega Nord con: un raptus a colpi di Glock calibro 9, scattato dopo che Traini aveva sentito in radio la notizia dell'uccisione di Pamela Mastropietro, per il cui omicidio sono accusati quattro nigeriani (tre sono in carcere).Prevista la costituzione di altre parti civili, tra cui il Comune. Il giovane, detenuto ad Ancona, è accusato di strage aggravata dall'odio razziale, di, di porto abusivo d'arma e di altri reati tra cui il danneggiamento. Il suo legale, avv. Giancarlo Giulianelli, giocherà la carta dalla seminfermità: per il consulente Giovanni Battista Camerini, l'imputato sarebbe affetto da un disturbo bipolare che ne avrebbe compromesso in parte la capacità di volere. Traini, dicendosi solo dispiaciuto per aver ferito una donna.