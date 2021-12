Instagram incorona l’albero di Natale più bello delle Marche. Ecco qual è e chi lo ha realizzato

CINGOLI - L’albero di Natale più bello delle Marche è quello realizzato dagli operai del Comune di Cingoli in Piazza Vittorio Emanuele II. A deciderlo i follower della pagina Instagram “Dubbing Marche” nella finale si è svolta martedì scorso e Cingoli che ha avuto la meglio per soli quattro voti su quello di Macerata, vincitrice nel 2020.

In pratica cinque città si sono giocate in finale lo scettro dopo aver superato due turni di qualificazione: Cingoli ha raccolto 2.486 preferenze contro le 2.482 di Macerata. Poi a ruota le altre tre città, quali Pesaro con 2.317, Recanati con 2.162 e Corridonia con 2.030. Tantissimi i cingolani che hanno votato l’albero di Natale della città attraverso i propri profili Instagram. Non sono mancati all’appello il Comune e la Pro Loco che hanno condiviso la scelta nelle loro pagine per spingere Cingoli sul gradino più alto del podio.

Particolare l’installazione e il montaggio delle lampadine, poiché è stato fatto dagli operai comunali in economia lavorando anche fuori orario. Ed ecco la soddisfazione del sindaco Michele Vittori che sottolinea proprio l’aspetto lavorativo degli operai comunale. «Siamo molto contenti per questo riconoscimento che premia il nostro lavoro e quello degli operai comunali che hanno montato le luminarie anche nell’ambito di un progetto di produttività, in economia e anche fuori orario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA