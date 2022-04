Infermiere trasforma in arte 49 contravvenzioni: ecco il percorso di Leonardo Scali

MACERATA - Da 49 multe a 49 opere d’arte da collezione. La metamorfosi di un avvenimento negativo trasformato in occasione di riscatto e di possibile guadagno grazie alla tecnologia degli Nft. Protagonista l’infermiere specializzato Leonardo Scali, originario di Macerata e attualmente residente a Bologna, dove lavora presso l’ospedale Sant’Orsola. Dopo aver lavorato per tre anni a Norwich, in Inghilterra, Scali è tornato in Italia nel 2020 in piena pandemia e subito è stato impiegato nel reparto Covid del nosocomio bolognese.



È in questo periodo che con il motorino prestato da un amico colleziona ben 49 multe per essere ripetutamente passato sulla corsia degli autobus, utilizzata come scorciatoia per arrivare prima a destinazione sul luogo di lavoro. Scali si è reso conto dell’infrazione solo dopo aver ricevuto le 49 contestazioni, arrivate tutte insieme con tanto di foto dei suoi passaggi immortalati dalla telecamera. È da queste foto che nasce l’idea di creare una raccolta di pezzi unici da collezione grazie alla tecnologia degli Nft. “Forgive me Bolo”, letteralmente “perdonami Bologna”, è il nome della collezione disponibile sul portale online Open Sea.

Così viene descritta dal collettivo di artisti che ha aiutato Leonardo a concepire la collezione: «Forgive me Bolo è il triste epilogo di una storia personale, immagine del destino del singolo schiacciato dall’ineluttabile schiacciasassi dell’autorità. L’infermiere Scali lotta contro il Covid, libero, sfrecciando sul suo motorino; il Comune emette la sua sentenza, notificando le infrazioni; quei documenti sono tutto quello che rimane nelle mani del distrutto Scali. Che qui diventano arte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA