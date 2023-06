Torna l'incubo maltempo nel Maceratese: strade allagate e smottamenti. «Vietato scendere nei garage e cantine». Guarda il video

MACERATA Torna l’incubo del maltempo. Nel tardo pomeriggio l’ennesima bomba d’acqua nel Maceratese. Più forte, però, di quelle che negli ultimi giorni si sono verificate in provincia. In serata l'ordinanza: «Si comunica ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni».

Guarda il video

Strade e garage allagati

Strade e garage allagati, smottamenti, alberi caduti, disagi soprattutto nel capoluogo, a Pollenza e Tolentino. Decine le uscite dei vigili del fuoco. Completamente allagata la strada che collega Casette Verdini a Stazione di Pollenza. A Macerata un fiume d’acqua è sceso lungo le scalette in centro.