San Severino, tamponamento a catena sulla Provinciale 127: coinvolte 2 auto e un furgone. Disagi per il traffico

SAN SEVERINO - Tamponamento a catena tra due auto e un furgone questa mattina intorno alle 11.20 lungo la Strada provinciale 127 che da San Severino Marche conduce a Tolentino.

Nessun ferito grave



Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche un’autovettura Volkswagen Passat Alltrack, un furgone Peugeot Bipper e un’autovettura Ford Fiesta sono entrate in collisione mentre percorrevano un tratto in discesa procedendo nella stessa direzione di marcia. L’incidente, verificatosi in prossimità di una curva, ha causato rallentamenti alla viabilità per circa un’ora. Nessun ferito grave, solo danni ai mezzi.