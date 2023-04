Petriolo, Marco Staffolani non ce l'ha fatta dopo l'incidente di sabato sera in superstrada

PETRIOLO Parenti e amici hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo. Ma le condizioni di Marco Staffolani erano troppo gravi e alla fine non ce l’ha fatta. Il 44enne di Petriolo che si è schiantato con la moto sabato sera in superstrada (stando a una prima ricostruzione dovrebbe essere stato urtato da un'auto) è morto oggi, all’ospedale di Macerata, dove era stato trasportato in ambulanza a seguito del violento impatto.

Oggi la morte cerebrale

Oggi pomeriggio i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale in attesa che venga stabilito se effettuare o meno l’autopsia.