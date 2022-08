Incidente auto-scooter nella notte a Recanati, vola per terra e s'incastra sotto al veicolo: grave 22enne di Loreto estratto dai Vigili

RECANATI - Un impatto brutale in curva: schianto tra uno scooter e un'auto, chi era in sella è volato a terra andandosi a incastrare sotto il veicolo. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 22.15 circa nel comune di Recanati, in via Nazario Sauro per un incidente stradale tra un’autovettura ed uno scooter. A seguito dell’impatto la persona alla guida dello scooter, un 22enne di Loreto ora in gravi condizioni, è finita sotto la vettura rimanendo incastrata.

Tutti al lavoro

Sul posto la squadra Vigili del Fuoco del Comando di Macerata e una squadra proveniente dal distaccamento di Osimo. Entrambe hanno collaborato con il personale del 118 e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti.

Sul posto presenti i Carabinieri di Civitanova Marche.