CAMERINO Scontro mortale questa mattina lungo la strada provinciale 256 tra Muccia e Camerino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due moto. Uno dei centauri, sulla sessantina, non ce l'ha fatta. L'altro invece è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO