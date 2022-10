La gita in moto finisce in tragedia: muore l'imprenditore Alberto Padella di Montecassiano

MONTECASSIANO - Tragico incidente ieri pomeriggio sulla statale 685 che collega Castelluccio a Norcia. A perdere la vita un imprenditore di Montecassiano, Alberto Padella di 67 anni.

La moto contro un albero

L'uomo viaggiava in sella alla moto insieme ad altri amici quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sul guardrail e finendo la sua corsa contro un albero. Stava tornando a casa. Immediati i soccorsi sul posto, ma per il centauro non c'è stato niente da fare. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale di Spoleto in attesa del nulla osta per i funerali che si dovrebbero tenere nella sua Montecassiano. Dopo la morte del giovane Maurizio Pandolfi, scomparso tragicamente durante una scalata in montagna, la comunità di Montecassiano piange la morte dell'imprenditore Alberto Padella, socio insieme al fratello Andrea, della Padella srl, l’azienda di Sambucheto che si occupa di assistenza, forniture di componenti e macchine per climatizzazione. Il tragico incidente in cui Padella ha perso la vita è avvenuto domenica pomeriggio.

L’imprenditore era uscito per un giro in moto insieme ad altri amici e aveva raggiunto la Valnerina. Tornando a casa però, lungo la strada statale 685 che collega Castelluccio a Norcia, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo. I funerali questo pomeriggio alle 15.30 nella Collegiata della città. Padella, oltre al fratello Andrea, lascia la moglie Gabriella e i figli Letizia, Federico e Francesco.