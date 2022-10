Incidente tra Castelluccio e Norcia, si schianta con la moto contro un albero: muore 67enne di Montecassiano

MONTECASSIANO Tragico incidente ieri pomeriggio sulla statale 685 che collega Castelluccio a Norcia. A perdere la vita un motociclista di Montecassiano, classe 1955.

La moto contro un albero

L'uomo viaggiava in sella alla sua due ruote insieme ad altri amici quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sul guardrail e finendo la sua corsa contro un albero. Stava tornando a casa. Immediati i soccorsi sul posto, ma per il centauro non c'è stato niente da fare. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale di Spoleto in attesa del nulla osta per i funerali che si dovrebbero tenere nella sua Montecassiano.