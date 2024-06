Matelica, incidente dopo il furto di 1500 euro: in scooter sotto effetto della droga. Doppia denuncia per il ladro 56enne (già sottoposto all'affidamento in prova)

MATELICA - Situazione surreale quella in cui si sono imbattuti i carabinieri della stazione di Matelica. Un cinquantaseienne, pregiudicato per numerosi reati ed attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per carico di pene da scontare, si era introdotto nell’abitazione di una signora settantaduenne residente (in affitto) nella città matelicese.

Faceva dei lavori di manutenzione: aveva la doppia chiave

L’uomo aveva sfruttato la parentela con la proprietaria dello stabile ed il fatto di avere il doppione delle chiavi degli appartamenti ove svolgeva saltuariamente lavoretti di manutenzione. Intrufolatosi all’interno era riuscito a recuperare 1500 euro in contanti che la donna conservava in casa. Ma a quel punto, sotto effetto delle sostanze stupefacenti già assunte, ha perso ogni forma di lucidità. Fuggendo infatti ha lasciato nella serratura le chiavi di cui era in possesso.

Lo schianto in scooter: al pronto soccorso con la refurtiva

Dal portachiavi non è stato difficile risalire a chi fosse entrato nell’abitazione.

Non contento si è messo alla guida del suo scooter andandosi a schiantare lungo la strada che da Matelica porta a San Severino venendo poi trasportato in elicottero presso l’ospedale Torrette di Ancona. I carabinieri di Matelica nello zaino dell’uomo presso il pronto soccorso di San Severino (ove gli venivano prestate le prime cure prima del trasporto ad Ancona) ritrovavano interamente la refurtiva che restituivano alla proprietaria tra la gioia e l’emozione di questa. Triplice beffa per il pregiudicato il quale veniva: denunciato per furto, denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, segnalato all’ufficio di sorveglianza di Macerata per il mancato rispetto delle prescrizioni relative all’affidamento in prova.