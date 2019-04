Incidente da brividi, auto si ribalta in un campo donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Incidente stradale da brividi nel territorio del Comune di Treia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto si è ribaltata ed è uscita di strada. È successo giovedì sera, intorno alle 23,15, lungo la strada provinciale 361 Septempedana. Insieme agli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La conducente della vettura è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.