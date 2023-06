CORRIDONIA - Ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata un ventunenne rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter in viale Trieste. Il giovane ha riportato fratture a una gamba. Il ragazzo è finito contro i cassonetti dell’immondizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.