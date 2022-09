Civitanova, perde il controllo dell'auto e si schianta sui mezzi in sosta: un uomo all'ospedale

CIVITANOVA – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro due macchine parcheggiate. Un uomo finisce all’ospedale, traffico interrotto lungo la statale adriatica. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, poco prima delle 3.50, lungo la Ss 16, nel tratto di via Cristoforo Colombo a Civitanova.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polstrada, un uomo al volante di una Punto, ha perso il controllo, urtando prima una Citroen C5 e poi un’altra macchina parcheggiate lungo la strada. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Dei rilievi si è occupata una pattuglia della polizia stradale. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per un po’ di tempo mentre il conducente è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti.