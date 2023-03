Incidente al crossodromo di Cingoli, coinvolti tre centauri: due sono gravi

CINGOLI - Incidente oggi le 14 al crossodromo “Tittoni” di Cingoli dove si stavano allenando una ventina di piloti: sono caduti in tre mentre scendevano dalla cava, uno dietro l’altro, e ad avere la peggio è stato un 23enne di Montegiorgio che dopo essere stato soccorso dai presenti che stazionavano ai margini della pista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.

La dinamica a grappolo

Il terzo centauro, un 31enne, non ha potuto evitare l’impatto con chi lo precedeva, ha riportato diverse contusione ed è stato accompagnato con il 118 del nosocomio “Francesco Foltrani” di Cingoli sempre all’ospedale anconetano. Illeso, invece, il primo corridore che appena è caduto si è immediatamente rialzato scongiurando ogni contatto. Sul posto oltre l’elisoccorso e il 118 anche un’altra ambulanza visto che al momento i feriti sembravano tre.